Бывший №1 P4P: «Я бы отдал свой голос за Джейка Пола в бою с Томми Фьюри»
Экс-чемпион мира: «Фьюри никто не побьет он еще немного сбросит вес и останется сосредоточенным»
Бенн также объяснил, почему Тайсон лучше Уайлдера
09:45
Тайсон Фьюри / Фото: MARCA
Экс-чемпион мира в двух дивизионах Найджел Бенн в интервью YouTube-каналу IFL TV
высказался о своем соотечественнике, чемпионе WBC в супертяжелом весе Тайсоне Фьюри (31-0-1, 22 КО).
«Считаю, что Фьюри сделал то же, что и должен был. Он чрезвычайно талантливый. И, если признаться, я не верил в победу Уайлдера. У него есть сила, но нет боксерского мышления.
Что же по поводу Тайсона, то никто его не побьет, если он еще немного сбросит вес и останется сосредоточенным».
Как сообщалось, ранее Джо Джойс заявил о желании подраться с Фьюри.