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Экс-чемпион мира: «Фьюри никто не побьет он еще немного сбросит вес и останется сосредоточенным»

Бенн также объяснил, почему Тайсон лучше Уайлдера
Бокс Профессиональный бокс
09:45
Экс-чемпион мира: «Фьюри никто не побьет он еще немного сбросит вес и останется сосредоточенным»
Тайсон Фьюри / Фото: MARCA

Экс-чемпион мира в двух дивизионах Найджел Бенн в интервью YouTube-каналу IFL TV высказался о своем соотечественнике, чемпионе WBC в супертяжелом весе Тайсоне Фьюри (31-0-1, 22 КО).

«Считаю, что Фьюри сделал то же, что и должен был. Он чрезвычайно талантливый. И, если признаться, я не верил в победу Уайлдера. У него есть сила, но нет боксерского мышления.

Что же по поводу Тайсона, то никто его не побьет, если он еще немного сбросит вес и останется сосредоточенным».

Как сообщалось, ранее Джо Джойс заявил о желании подраться с Фьюри.

Карен Агабекян
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