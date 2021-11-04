Экс-чемпион мира: «Фьюри никто не побьет он еще немного сбросит вес и останется сосредоточенным»

Бенн также объяснил, почему Тайсон лучше Уайлдера

Тайсон Фьюри / Фото: MARCA Экс-чемпион мира в двух дивизионах Найджел Бенн в интервью YouTube-каналу IFL TV высказался о своем соотечественнике, чемпионе WBC в супертяжелом весе Тайсоне Фьюри (31-0-1, 22 КО).

«Считаю, что Фьюри сделал то же, что и должен был. Он чрезвычайно талантливый. И, если признаться, я не верил в победу Уайлдера. У него есть сила, но нет боксерского мышления. Что же по поводу Тайсона, то никто его не побьет, если он еще немного сбросит вес и останется сосредоточенным». Как сообщалось, ранее Джо Джойс заявил о желании подраться с Фьюри.

Карен Агабекян