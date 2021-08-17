Что он несет? Проигравший Ломаченко боксер заявил, что надерет украинцу задницу в 99 случаях из 100
Экс-чемпион мира: «Хоть многие и недооценивают Ломаченко, он один из самых талантливых в мире»
Павлик рассказал, чьи бои любит смотреть
13:42
Василий Ломаченко / Фото: ESPN
Бывший чемпион мира в среднем весе Келли Павлик рассказал о боксерах, чьи поединки вызывают у него интерес.
У меня никогда не было любимых бойцов. Я просто был фанатом бокса в целом. Я рос на боях Оскара Де Ла Хойи и Артуро Гатти, а сейчас мне однозначно нравится Верджил Ортис, хотя с ним я немного предвзят. Я люблю смотреть бои Теренса Кроуфорда. Также назову Эррола Спенса. Кто еще? Майки Гарсия. Майки – тактик, и он умеет драться.
Не буду лгать, хотя многие и не отдают ему должного, но я должен назвать Ломаченко. Такой талант нечасто увидишь. Продолжая эту тему, я также упомяну Теофимо Лопеса.
Также Павлик поделился мнением о предстоящем мегафайте Александра Усика (18-0, 13 KO) против Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).