Экс-чемпион мира: «Ковалев в бою с Альваресом пришел за чеком. Типичная проблема русских – со звездами выходят, как терпилы»

Кармазин раскритиковал россиянина в поединке с мексиканцем

Альварес и Ковалев / Фото: mirror.co.uk

Экс-чемпион мира Роман Кармазин раскритиковал в интервью Youtube каналу «События в мире бокса и ММА» российского полутяжеловеса Сергея Ковалева (34-4-1, 29 KO) за настрой, который у Ковалева был перед поединком против Сауля Альвареса (56-1-2, 38 KO):



Меня не удивило, что Ковалев упал от Альвареса. Знаете почему? Потому что он не вышел выигрывать. Он пошел за чеком. Это проблема наших русских боксеров. Когда они дерутся со звездами, они выходят как терпилы – отбыть свой номер, типа он же звезда. Я услышал это из интервью Сереги, когда он сказал, что Альварес – звезда. Ну и что? Он такой же человек – две руки, две ноги. Ничего в нем нет. А ты на две весовые категории выше, здоровее, мощнее. Если правильно, б***ь, поработать, поставить свою работу именно в этом бою, у Альвареса шансов вообще не было бы. Он ничего не сделал и к тому же упал жестко.

Напомним, что следующий поединок лидер рейтинга pound-for-pound, вероятно, проведет с Калебом Плантом (21-0, 12 KO) за звание абсолютного чемпиона второго среднего веса.