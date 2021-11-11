Фьюри рассказал, что нужно Джошуа для победы над Усиком
Экс-чемпион мира: «Лицо Усика было разбито, а ведь Джошуа особо и не бил»
Бенн уверен, что Энтони уступил из-за неверного плана на поединок
11 ноября 22:40
Усик и Джошуа / Фото: Instagram
Бывший чемпион мира Найджел Бенн в интервью Youtube каналу iFL TV выразил недовольство выступление Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в первом поединке с Александром Усиком (19-0, 13 KO):
Все списывают Джошуа со счетов. Я большой поклонник Энтони, но должен признать, что его план был неверен. Ему нужно было всем весом навалиться на Усика. И все это понимают. Я думаю, что и Энтони это знает. Ты не должен пытаться перебоксировать боксера. Ведь с теми навыками и данными которые у него есть… Сами посмотрите – лицо Усика было разбито, а ведь Джошуа особо и не бил.
Посмотрите на весь его путь в боксе. Он выходил на бой и просто разряжал бомбы в людей. И эта тактика всегда давала результат. Удары находили цель. А в бою с украинцем он этого не делал. Этот боксерский мод был неверной тактикой.
Напомним, что рассматривается три места для проведения реванша Джошуа с Усиком.
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