Экс-чемпион мира: «Лицо Усика было разбито, а ведь Джошуа особо и не бил»

Усик и Джошуа / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира Найджел Бенн в интервью Youtube каналу iFL TV выразил недовольство выступление Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в первом поединке с Александром Усиком (19-0, 13 KO):

Посмотрите на весь его путь в боксе. Он выходил на бой и просто разряжал бомбы в людей. И эта тактика всегда давала результат. Удары находили цель. А в бою с украинцем он этого не делал. Этот боксерский мод был неверной тактикой.