Хирн: «Абсолютным чемпионом легкого веса станет победитель боя Камбосос - Хэйни»
Экс-чемпион мира: «Лопес в бою с Камбососом допустил ошибку новичка»
Бей, который ранее дрался с Камбососом, поделился мнением о поединке за «абсолюта»
19:55
Лопес и Камбосос / Фото: Getty Images
Экс-чемпион мира Микки Бей поделился с FightHype.com мнением о поединке за звание абсолютного чемпиона Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO) и Теофимо Лопеса (16-1, 12 KO):
Лопес хотел сразу же нокаутировать Камбососа. Он допустил ошибку новичка. А потом он осознал, что парнишка напротив бьет сильнее, чем он. Знаете, иногда ты должен верить в себя, но ты должен уважать своего соперника.
Честно говоря, я думаю, что Джордж выиграл 9 или 10 раундов. Надеюсь, что Теофимо этот бой послужит уроком.
Комментарии 0