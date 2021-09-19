Экс-чемпион мира назвал бойца, бой с которым будет опасен для Альвареса

Сауль Альварес / Фото: Sky Sports

Экс-чемпион первого полусреднего веса американец Крис Алджиери считает, что конкуренцию Саулю Альваресу (56-1-2, 38 КО) может составить лишь Дэвид Бенавидес (24-0, 21 КО). Слова Криса приводит портал boxingnews24.com.



Но люди забывают о его джебе, ведь у него отличный джеб, и я был под впечатлением от его работы в бою против Эллиса, с которым я знаком уже более десяти лет. Рональд забрал всего один раунд. Бенавидес – это настоящее испытание».