Экс-чемпион мира назвал бойца, бой с которым будет опасен для Альвареса

Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
25 сентября 20:00
Экс-чемпион первого полусреднего веса американец Крис Алджиери считает, что конкуренцию Саулю Альваресу (56-1-2, 38 КО) может составить лишь Дэвид Бенавидес (24-0, 21 КО). Слова Криса приводит портал boxingnews24.com.
«Мне очень нравится Бенавидес, очень. Мне нравится, как он дерется. К тому же он большой для второго среднего веса. Каким-то образом у него получается сгончть вес и сохранять силу для всех этих сумасшедших комбинаций.
Но люди забывают о его джебе, ведь у него отличный джеб, и я был под впечатлением от его работы в бою против Эллиса, с которым я знаком уже более десяти лет. Рональд забрал всего один раунд. Бенавидес – это настоящее испытание».
Напомним, свой следующий поединок Альварес проведет против Калеба Планта.
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