Экс-чемпион мира назвал единственного бойца, который спарринговал на равных с «праймовым» Мейвезером
Бывший чемпион мира Микки Бэй рассказал, кто в тренировочном лагере доставлял проблем Флойду Мейвезеру (50-0, 27 KO) в его лучшие годы:
Да, я сам все видел. Тогда об Эрроле и начали говорить. Тогда я впервые о нем услышал. Я был в восторге от увиденного. Почему так? Потому что у него было несколько сверх удачных первых спарринг-сессий с Флойдом. Он задал ему жару, несколько раз хорошо попал. Флойд тогда был на пике формы. И с ним никто не мог справиться. Никто кроме Спенса. Тот задавал жару Мейвезеру в течение всего тренировочного лагеря.#Inside_TEXT_Banner#
Обычно Флойд просто выбивал де**мо из спарринг-партнеров. А когда тренировочный лагерь подходил к концу, он почти полностью разрушал карьеры бойцов. Он многих молодых бойцов загубил и разрушил в тренировочных залах. Не верите? Я даже знаю почему. Флойд во время тренировочного процесса и Флойд во время официального боя – это два абсолютно разных бойца. Во время спаррингов он пытался нанести урон, нокаутировать. Он даже успевал комментировать при этом, нес всякое де**мо. В том числе и со Спенсом. Вся команда Флойда в этот момент об**рала оппонента. Но Спенс ответил на это: «Чуваки, на меня эта ху**я не действует"».
Как Флойд на все это реагировал? С уважением. Он даже как-то сказал: «Е**ть, а этот пацан действительно реальный кабан». Он знал, что обычно его спаррингеры не выдерживают прессинга. Флойд часто говорил: «Мы будем фигачиться, пока один из нас не ляжет». Но со Спенсом это не проходило. Он отвечал ударами на удары. Я прям гордился тем, как он действует.
Я много видел спаррингов Флойда. И никто никогда не задавал ему столько жару. Я видел Флойда в работе еще до того, как его признали величайшим. И я утверждаю, что Эррол был тем единственным, который давал ему прос**ться с первого дня лагеря и по последний. А все остальные не выдерживали и ломались.
Напомним, что в следующем поединке полусредневес Эррол Спенс (27-0, 21 KO) может добавить пояс WBA к своим титулам IBF и WBC.