Кроуфорд: «Ломаченко может стать абсолютным чемпионом легкого веса»
Экс-чемпион мира назвал фаворита возможного поединка Кроуфорд – Спенс
Серхио Мартинес отдал должное более опытному американцу
31 декабря 2021г. 15:00
Серхио Мартинес / Фото - beinsportsЭкс-чемпион мира в среднем дивизионе Серхио Мартинес (54-3-2, 30 КО) в интервью YouTube-каналу SecondsOut поделился своим мнением о возможном объединительном поединке в полусреднем дивизионе между обладателем титулов WBC и IBF Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО) и чемпионом WBO Теренсом Кроуфордом (38-0, 29 КО).
«Кроуфорд победит Спенса. Тебе нельзя делать ошибки в поединке с Теренсом. Кроуфорд адаптируется к стилям соперников намного лучше, чем любой другой боец. Каждый боксер совершает ошибки, и затем Кроуфорд может ими воспользоваться».
Напомним, что следующий поединок Спенс, вероятнее всего, проведет против Йордениса Угаса (27-4, 12 КО).