Экс-чемпион мира назвал приоритетного соперника для Альвареса

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Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли уверен, что самым актуальным соперником для абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) является Давид Бенавидес (25-0, 22 КО). Слова эксперта приводит портал boxingnews24.com.



Если вы посмотрите на Канело в поединках с его последними соперниками, то хоть они и были чемпионами мира, но Альварес был большим фаворитом – 7 к 1 или 8 к 1 в титульном поединке. Мы хотим увидеть Канело в боях против сложного оппонента, который будет давить на него, поскольку мы хотим посмотреть, насколько действительно хорош этот парень. Я верю, что Бенавидес – именно такой соперник для Канело».