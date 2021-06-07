Костя Цзю «Мейвезеру до одного места, повлияет ли бой с Полом на уважение к нему со стороны коллег»
Экс-чемпион мира о бое Мейвезер – Пол: «Не хотел просыпаться и смотреть, извините, эту порнуху»
Романа Кармазина удивил Логан Пол
16:08
Логан Пол и Флойд Мейвезер / Фото: usatoday.com
Бывший чемпион мира в тяжелов весе Роман Кармазин высказался в интервью YouTube-каналу Ушатайка о поединке бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и видеоблогера Логана Пола.
«Если честно, специально я не просыпался смотреть в 6 утра. Проснулся в 8, включил Интернет, посмотрел бой. Я был очень удивлен тем, что этот Логан Пол был и быстренький, и опасненький. Очень удивлен. Он прибавил. Я как-то видел отрывки, как он боксирует. Там, правда, был колхозник.
Честно, я даже не хотел просыпаться и смотреть, извините, эту порнуху. Но когда я пересмотрел, это действительно было более-менее похоже на бокс. Намного лучше, чем Макгрегор – Мейвезер. Пол показал намного выше уровень бокса».
Напомним, ранее Мейвезер не смог победить Логана Пола в восьмираундовом выставочном поединке.
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