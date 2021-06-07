Экс-чемпион мира о бое Мейвезер – Пол: «Не хотел просыпаться и смотреть, извините, эту порнуху»

Романа Кармазина удивил Логан Пол





Логан Пол и Флойд Мейвезер / Фото: usatoday.com

Бывший чемпион мира в тяжелов весе Роман Кармазин высказался в интервью YouTube-каналу Ушатайка о поединке бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и видеоблогера Логана Пола.



«Если честно, специально я не просыпался смотреть в 6 утра. Проснулся в 8, включил Интернет, посмотрел бой. Я был очень удивлен тем, что этот Логан Пол был и быстренький, и опасненький. Очень удивлен. Он прибавил. Я как-то видел отрывки, как он боксирует. Там, правда, был колхозник. Честно, я даже не хотел просыпаться и смотреть, извините, эту порнуху. Но когда я пересмотрел, это действительно было более-менее похоже на бокс. Намного лучше, чем Макгрегор – Мейвезер. Пол показал намного выше уровень бокса».

Напомним, ранее Мейвезер не смог победить Логана Пола в восьмираундовом выставочном поединке.