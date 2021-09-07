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Экс-чемпион мира посоветовал Ковалеву завершить карьеру

Дрозд посоветовал Сергею сконцентрироваться на семье и здоровье

Бокс Профессиональный бокс
09:58
Экс-чемпион мира посоветовал Ковалеву завершить карьеру
Сергей Ковалев / Фото: AP

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Григорий Дрозд советует бывшему чемпиону полутяжелого дивизиона Сергею Ковалеву (34-4-1, 29 КО) завершить карьеру.

«Сергей уже не молод, ему будет сложно вернуться на самый верх в полутяжелом весе. Не говорю, что это невозможно, но я думаю, что это будет сложно. Что он делал все это время? Как он выглядит физически? Занимался ли он своим телом? Если нет, то, конечно, будет сложно вернуться. Но, как мне кажется, его время прошло. Для больших вершин его время прошло. Это надо честно понимать.

Серега просто красавчик, правда. Он бил всех. За его плечами столько имен – и в этом, возможно, может быть сравнение лишь с Костей Цзю. Я бы Серому посоветовал сохранить здоровье, заниматься семьей, любимым делом, но с боксом закончить».

Напомним, ранее Ковалев попросил о реванше с мексиканцем Саулем Альваресом.

Источник: sport-express.ru Карен Агабекян
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