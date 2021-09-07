Экс-чемпион мира посоветовал Ковалеву завершить карьеру

Сергей Ковалев / Фото: AP

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Григорий Дрозд советует бывшему чемпиону полутяжелого дивизиона Сергею Ковалеву (34-4-1, 29 КО) завершить карьеру.



Серега просто красавчик, правда. Он бил всех. За его плечами столько имен – и в этом, возможно, может быть сравнение лишь с Костей Цзю. Я бы Серому посоветовал сохранить здоровье, заниматься семьей, любимым делом, но с боксом закончить».