Экс-чемпион мира: «С Амиром Ханом покончено»

Нельсон отметил, что возраст сказался на британце

Амир Хан / Фото: Инстаграм

Экс-чемпион мира Джонни Нельсон в эфире YouTube-канала SecondsOut высказался о поражении Амира Хана (34-6, 21 КО) от Келла Брука (40-3, 28 КО).

«Амир собирался сдаться после 6-го раунда. Когда он вернулся в свой угол после 5-го, то выглядел уставшим. В свое время он выбрасывал 100 ударов за раунд, но сегодня не перевалил и за 60. Его темп постепенно падал с самого начала.

Как бы тяжело вы не тренировались – вы не сможете убежать от возраста. Они оба тяжело готовились, но Келл просто вцепился в него и нокаутировал. Когда он потряс Хана джебом, я подумал: «Черт!» Он вообще не обращал внимания на удары.

Сегодня Хан не мог победить. С ним покончено. Когда Верджил Хантер тренировал его, то сказал, что не выйдет с ним на этот бой. Потому что он знал, что это произойдет».

Напомним, ранее Хан заявил о желании завершить свою карьеру.



