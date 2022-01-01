Тренер Бетербиева: «В бою против Канело выйдем за победой»
Экс-чемпион мира: «Сейчас организация боя Бивол – Бетербиев максимально высокая, если оба этого хотят»
Григорий Дрозд – об унифакации поясов в полутяжелом дивизионе
01 января 17:00
Бивол и Бетербиев / Фото - fightnews.infoЭкс-чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд оценил вероятность проведения титульного поединка между российскими полутяжеловесами – обладателем титула WBA Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО) и чемпионом мира WBC и IBF Артуром Бетербиевым (17-0, 17 КО).
«Мы знаем, что Бивол подписал контракт на три боя в России. После победы сказал, что мечтает об объединительном матче. Знаю, что в его команде были разговоры об ожидании результата поединка Бетербиева. Чтобы после этого приступить к переговорам о проведении такого матча. Сейчас вероятность организации такого поединка максимально высокая, если оба боксера хотят этого боя».
«Есть все для того, чтобы поединок состоялся. Главное, чтобы такое желание было у обоих боксеров. Оба находятся на пике, у обоих нет травм, они находятся в прекрасном состоянии. Повторюсь, не вижу причин для отказа от такого боя. Этот поединок надо проводить в 2022 году – весной, летом или осенью».
Накануне появилась информацию, что в мае Бивол может встретиться с Саулем Альваресом. Также в поединке с россиянином заинтересован Хильберто Рамирес.
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