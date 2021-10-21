Экс-чемпион мира: «Стивенсону нельзя недооценивать Херринга»

Брэдли отметил, что на чемпиона смотрят как на аутсайдера





Тимоти Брэдли / Фото: ESPN

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли не уверен, что у его соотечественника Шакура Стивенсона (16-0, 8 КО) будет должный настрой на бой с чемпионов второго полулегкого веса Джеймелом Херрингом (23-2, 11 КО). Слова специалиста приводит портал boxingscene.com.



«Стивенсону нельзя недооценивать Херринга, поскольку это худшая вещь, способная с ним произойти. Джеймел отлично борксирует, когда его припирают к стенке, поскольку ему постоянно смотрели за спину. Так было в бою с Фрэмптоном, где все ждали, что Карл покорит третий вес. И никто не ждал, что он побьет Масаюки Ито. В поединке со Стивенсоном с ним не считаются также как и ранее. Он чемпион, но на него смотрят как на аутсайдера. Никто не верит, что он способен победить, но способен на это».

Напомним, поединок Херринга и Стивенсона состоится 24 октября в Атланте.