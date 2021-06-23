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Экс-чемпион мира требует уволить тренера сборной России по футболу

Григорий Дрозд упрекнул специалиста за отсутствие воспитания

Бокс Профессиональный бокс
19:38
Экс-чемпион мира требует уволить тренера сборной России по футболу
Станислав Черчесов / Фото: РИА Новости

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Григорий Дрозд раскритиковал воспитание и человеческие качества главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

«Быть спортсменом и тренером — две разные планеты. Я аккуратно комментирую работу тренеров, потому что понимаю, какой это огромный труд и ответственность, насколько тяжело быть тренером. Максимально сложно.

Про Черчесова. Мне очень не понравился его эфир с Денисом Казанским, который был этой весной. Признаюсь, я был немного в шоке и позвонил Денису. Мы с ним хорошие приятели, вместе играем в хоккей. В том эфире Черчесов крайне неуважительно, а порой в хамском тоне разговаривал с одним из уважаемых журналистов, который задавал абсолютно адекватные вопросы. На эти вопросы нужно отвечать сдержанно и спокойно.

Но Черчесов остро реагировал на них и хамил. Мне показалось, что не все в порядке у него с воспитанием.

Это мне не понравилось в нем как в человеке. И сейчас я увидел странное интервью с ухмылкой и неискренними ответами на тему «сами догадайтесь». Считаю, что тренер как минимум не должен так себя вести. Он должен быть корректнее и сдержаннее. Да, неприятно, проиграли. Но ведь его никто не тащил на пост главного тренера сборной России.

Будь корректен, ты понимал, куда пришел. Поэтому я считаю, что тренера надо менять. Россиянин или иностранец? Не знаю, но Черчесов как человек мне неприятен».

Напомним, ранее боец MMA Марат Балаев раскритиковал российских спортивных чиновников, на которых он возложил вину за последнее место в своей группе на Евро-2020.

Источник: tele-sport.ru Карен Агабекян
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Теги

Григорий Дрозд сборная России (футбол) Станислав Черчесов

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