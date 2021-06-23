Экс-чемпион мира требует уволить тренера сборной России по футболу

Станислав Черчесов / Фото: РИА Новости

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Григорий Дрозд раскритиковал воспитание и человеческие качества главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.



Про Черчесова. Мне очень не понравился его эфир с Денисом Казанским, который был этой весной. Признаюсь, я был немного в шоке и позвонил Денису. Мы с ним хорошие приятели, вместе играем в хоккей. В том эфире Черчесов крайне неуважительно, а порой в хамском тоне разговаривал с одним из уважаемых журналистов, который задавал абсолютно адекватные вопросы. На эти вопросы нужно отвечать сдержанно и спокойно.

Но Черчесов остро реагировал на них и хамил. Мне показалось, что не все в порядке у него с воспитанием.

Это мне не понравилось в нем как в человеке. И сейчас я увидел странное интервью с ухмылкой и неискренними ответами на тему «сами догадайтесь». Считаю, что тренер как минимум не должен так себя вести. Он должен быть корректнее и сдержаннее. Да, неприятно, проиграли. Но ведь его никто не тащил на пост главного тренера сборной России.

Будь корректен, ты понимал, куда пришел. Поэтому я считаю, что тренера надо менять. Россиянин или иностранец? Не знаю, но Черчесов как человек мне неприятен».