Хирн: «Джошуа – чемпион, так зачем отступать, чтобы позволить Усику и Фьюри драться»
Экс-чемпион мира: «Усик – более сложный соперник для Фьюри, чем Джошуа»
Крис Алджиери отметил боксерские навыки украинца
10:55
Крис Алджиери / Фото - boxingscene.comЭкс-чемпион мира в первом полусреднем дивизионе Крис Алджиери YouTube-каналу iFL TV прокомментировал возможный бой между чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).
«Я думаю, что Усик – более сложный соперник для Фьюри, чем Джошуа. Мне кажется, что стилистически Энтони окажется в руках Тайсона. Фьюри слишком атлетичен, слишком много двигается, у него слишком хорошие кондиции. Мы видели, как Джошуа устал в бою с Усиком из-за подвижности Александра, его ритма. В результате Энтони начал промахиваться. Я считаю, что Усик – это проблема для любого соперника. Его очень трудно поймать, он очень хорошо меняет ритм. Я думаю, что Тайсон тоже хорош в этом. Это будет интересный бой».
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