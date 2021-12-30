Экс-претендент советует Джошуа отказаться от незамедлительного реванша с Усиком
Экс-чемпион мира: «Усик – лучший талант в супертяжелом весе»
Гроувз отметил, что украинец побеждает не благодаря преимуществам в антропометрии
17:44
Фото: Facebook
Бывший чемпион мира Джордж Гроувз сомневается в победе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в реванше с Александром Усиком (19-0, 13 KO):
Энтони Джожуа однозначно один из лучших супертяжеловесов в мире, он входит в топ-3. Я думаю, что он победит Деонтея Уайлдера и побьет всех остальных парней. Но сейчас нам нужно увидеть, как много желания у него осталось. Будет чрезвычайно сложно вернуться на первое место, однако в супертяжелом весе никогда не говори «никогда». Здесь нужен всего один удар.
Возможно, ему нужно внести определенные изменения и коррективы, чтобы вернуться еще сильнее. Будет очень сложно победить Александра Усика. Я думаю, что он может стать лучше после первого боя с Джошуа.
Усик – лучший талант в супертяжелом весе. Он единственный легитимный супертяж в рейтинге pound-for-pound. Он побеждает в своих боях не благодаря росту 210 сантиметров и весу 127 килограммов. Он побеждает за счет своих великолепных навыков.
Напомним, что первый бой Усик – Джошуа был признан «Событием года» по версии The Ring.