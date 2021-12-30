Экс-чемпион мира: «Усик – лучший талант в супертяжелом весе»

Фото: Facebook

Бывший чемпион мира Джордж Гроувз сомневается в победе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в реванше с Александром Усиком (19-0, 13 KO):



Возможно, ему нужно внести определенные изменения и коррективы, чтобы вернуться еще сильнее. Будет очень сложно победить Александра Усика. Я думаю, что он может стать лучше после первого боя с Джошуа.

Усик – лучший талант в супертяжелом весе. Он единственный легитимный супертяж в рейтинге pound-for-pound. Он побеждает в своих боях не благодаря росту 210 сантиметров и весу 127 килограммов. Он побеждает за счет своих великолепных навыков.