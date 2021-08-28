Экс-чемпион мира: «Усик напоминает мне Холифилда – не удивлюсь его победе над Джошуа»

Холифилд и Усик / Фото: коллаж Talk SPORT / facebook.com/Alexanderusyk

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Григорий Дрозд заявил, что Александр Усик (18-0, 13 KO) имеет неплохие шансы на победу в поединке с обладателем титулов WBA/WBO/IBF/IBO в хэвивейте Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).



Победа Усика не будет сенсацией. Но это будет новая эпохальная история. Усик напоминает мне Эвандера Холифилда, которому когда-то не давали практически никаких шансов в супертяжелом весе, но в итоге он доказал всему миру, что и крузер может выиграть пояса и стать звездой «королевского» дивизиона.