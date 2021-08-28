«Эй, Джошуа, хорошего тебе дня!» Усик решил напомнить Энтони о себе
Экс-чемпион мира: «Усик напоминает мне Холифилда – не удивлюсь его победе над Джошуа»
Дрозд расценил шансы боксеров как равные
11:38
Холифилд и Усик / Фото: коллаж Talk SPORT / facebook.com/Alexanderusyk
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Григорий Дрозд заявил, что Александр Усик (18-0, 13 KO) имеет неплохие шансы на победу в поединке с обладателем титулов WBA/WBO/IBF/IBO в хэвивейте Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).
Я даю достаточно много шансов Усику. Тут в принципе 50 на 50. Хотя все-таки возможно есть перевес в сторону Джошуа по некоторым причинам. Но я абсолютно не исключаю победу Александра.
Победа Усика не будет сенсацией. Но это будет новая эпохальная история. Усик напоминает мне Эвандера Холифилда, которому когда-то не давали практически никаких шансов в супертяжелом весе, но в итоге он доказал всему миру, что и крузер может выиграть пояса и стать звездой «королевского» дивизиона.