Экс-чемпион мира уверен, что Майки Гарсия нокаутирует Джервонту Дэвиса

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 7
Сейчас 7
Сегодня 26
Завтра 17
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Окончен
22:00 Шахтер - Монако 2:2* Окончен
22:00 Динамо Загреб - Шериф 0:0 Окончен
Теннис (4 события из 102) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
01:55 Zane Khan - Сергей Стаховский 2:1 Окончен
WTA 2021 (Chicago, USA)
Календарь Таблица
01:25 Элина Свитолина - Фиона Ферро 2:0 Окончен
WTA 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
18:00 Мариам Болквадзе - Daria Snigur 2:1 Окончен
23:20 Кристина Буча - Катерина Козлова 2:0 Окончен
Футбол (4 события из 9) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:30 Клуж - Црвена Звезда 1:2 Окончен
22:00 Легия Варшава - Славия Прага 2:1 2-й тайм
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:45 Абердин - Карабах 0:3 2-й тайм
21:45 Тоттенхэм - Пасош Феррейра 3:0 2-й тайм
Хоккей (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
20:45 Цюрих - ХИФК 0:3 Окончен
21:00 Кардифф - Адлер Мангейм 0:5 Окончен
21:15 Сендерйюске - Ред Булл Мюнхен 1:5 3-й период
Футбол (17 событий из 33) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
18:00 Алашкерт - Глазго Рейнджерс 0:0 Окончен
19:00 ХИК Хельсинки - Фенербахче 2:5 Окончен
19:30 Заря - Рапид Вена 2:3 Окончен
21:15 АЗ Алкмаар - Селтик 2:1 Окончен
21:30 Клуж - Црвена Звезда 1:2 Окончен
22:00 Легия Варшава - Славия Прага 2:1 2-й тайм
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Копенгаген - ФК Сивасспор 5:0 Окончен
20:00 Маккаби Хайфа - Нефтчи 4:0 Окончен
20:00 ЦСКА София - Виктория Пльзень 3*:0 Окончен
20:00 Витесс - Андерлехт 2:1 Окончен
20:00 Русенборг - Ренн 1:3 Окончен
20:30 Маккаби Тель-Авив - Шахтер Караганда 2:0 Окончен
21:00 Риека - ПАОК 0:2 Окончен
21:00 Гент - Ракув Ченстохова 3:0 Окончен
21:15 Унион Берлин - КуПС 0:0 Окончен
21:45 Абердин - Карабах 0:3 2-й тайм
21:45 Тоттенхэм - Пасош Феррейра 3:0 2-й тайм
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
18:00 Млада Болеслав - Фрелунда 1:4 Окончен
19:00 Лукко Раума - Лозанна 2:3 Окончен
19:05 Регле - Цуг 5:3 Окончен
20:45 Цюрих - ХИФК 0:3 Окончен
21:00 Кардифф - Адлер Мангейм 0:5 Окончен
21:15 Сендерйюске - Ред Булл Мюнхен 1:5 3-й период
Теннис (3 события из 90) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
18:00 Иржи Легецкая - Илья Марченко 2:1 Окончен
WTA 2021 (Chicago, USA)
Календарь Таблица
23:30 Элина Свитолина - Кристина Младенович -:- Запланирован
WTA 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
18:00 Анна-Каролина Шмиедлова - Леся Цуренко 2:1 Окончен
Футбол (10 событий из 11) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Нант - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 Боруссия Дортмунд - Хоффенхайм -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
21:45 Верона - Интер -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Мальорка - Эспаньол -:- Запланирован
23:15 Валенсия - Алавес -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Горняк-Спорт - Кремень -:- Запланирован
17:30 Кривбасс - Подолье -:- Запланирован
17:30 ВПК-Агро - Прикарпатье -:- Запланирован
18:45 Оболонь - Олимпик -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Черноморец - Александрия -:- Запланирован
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
19:00 ТПС - Фиштаун Пингвинз -:- Запланирован
19:05 Векше - Спарта Прага -:- Запланирован
20:05 Лександс - Слован -:- Запланирован
20:45 Лугано - Шеллефтео -:- Запланирован
20:45 Фрибург Готтерон - Оцеларжи -:- Запланирован
21:15 Айсберен - Таппара -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 29) показать все
WTA 2021 (Chicago, USA)
Календарь Таблица
00:45 Марта Костюк - Варвара Грачева -:- Запланирован

Экс-чемпион мира уверен, что Майки Гарсия нокаутирует Джервонту Дэвиса

Санта-Крус уверен, что Мигель Анхель слишком большой и умелый для подопечного Мейвезера

Бокс Профессиональный бокс
23:05
Экс-чемпион мира уверен, что Майки Гарсия нокаутирует Джервонту Дэвиса
Гарсия - Дэвис

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях, мексиканец Лео Санта Крус (37-2-1, 19 КО) рассказал в комментарии FightHype.com, что потенциальный бой Джервонты Дэвиса (25-0, 24 KO) против Майки Гарсии (40-1, 30 KO) плохо закончится для подопечного Флойда Мейвезера.

«Это был бы отличный поединок, поскольку оба хороши и имеют тяжелый удар. Но я считаю, что Майки возьмет свое. Он габаритнее, и если бой состоится, то Майки победит нокаутом.

Конечно, бой должен состояться в 63,5 кг. В этом весе Дэвис будет иметь хоть какой-то шанс. Но в 66,7 кг их не будет».

Напомним, у Дэвиса собираются отобрать чемпионские пояса WBA.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Майки Гарсия Джервонта Дэвис Лео Санта Крус

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

WBA отберет у Дэвиса пояса и даст ему бои с Лопесом и Тэйлором
WBA отберет у Дэвиса пояса и даст ему бои с Лопесом и Тэйлором
Бокс Профессиональный бокс
21:57
Турман: «Дэвис не станет драться с настоящими полусредневесами, если поднимется»
Турман: «Дэвис не станет драться с настоящими полусредневесами, если поднимется»
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 08:35
Редкач: «Мне нужен Джервонта Дэвис»
Редкач: «Мне нужен Джервонта Дэвис»
Бокс Профессиональный бокс
22 августа 14:30
6
Одна из главных молодых звезд современного бокса попал в авиакатастрофу
Одна из главных молодых звезд современного бокса попал в авиакатастрофу
Бокс Профессиональный бокс
22 августа 09:37
WBA лишит Дэвиса двух чемпионских титулов. Вопрос – в дивизионе
WBA лишит Дэвиса двух чемпионских титулов. Вопрос – в дивизионе
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 11:01
Майки Гарсия решил отложить бой с Прогрейсом
Майки Гарсия решил отложить бой с Прогрейсом
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 10:20

Новости: Бокс

Экс-чемпион мира уверен, что Майки Гарсия нокаутирует Джервонту Дэвиса
Экс-чемпион мира уверен, что Майки Гарсия нокаутирует Джервонту Дэвиса
Профессиональный бокс
23:05
Хргович получил следующего соперника
Хргович получил следующего соперника
Профессиональный бокс
22:12
WBA отберет у Дэвиса пояса и даст ему бои с Лопесом и Тэйлором
WBA отберет у Дэвиса пояса и даст ему бои с Лопесом и Тэйлором
Профессиональный бокс
21:57
Апперкот и хук с левой. Камбосос показал свое оружие против Лопеса
Апперкот и хук с левой. Камбосос показал свое оружие против Лопеса
Профессиональный бокс
21:54
Уайлдер меняет стиль перед трилогией с Фьюри
Уайлдер меняет стиль перед трилогией с Фьюри
Профессиональный бокс
20:36
Пошел по стопам отца. Лопес отдыхает с четырьмя бутылками текилы
Пошел по стопам отца. Лопес отдыхает с четырьмя бутылками текилы
Профессиональный бокс
20:16
Хирн очертил список вероятных соперников на следующий поединок Уайта
Хирн очертил список вероятных соперников на следующий поединок Уайта
Профессиональный бокс
19:04
Фьюри: «Мое любимое фото – снимок с семьей, на заднем фоне которого я бью Кличко в рожу»
Фьюри: «Мое любимое фото – снимок с семьей, на заднем фоне которого я бью Кличко в рожу»
Профессиональный бокс
18:31
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Профессиональный бокс
18:21
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
53
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Тема дня
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:30
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
3
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 19:35
30
Пакьяо смотрел бой Хижняка и не нашел места комплиментам: «У него нет стиля, нет защиты»
Интервью
Пакьяо смотрел бой Хижняка и не нашел места комплиментам: «У него нет стиля, нет защиты»
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 15:51
8
Все новости