Турман: «Дэвис не станет драться с настоящими полусредневесами, если поднимется»
Экс-чемпион мира уверен, что Майки Гарсия нокаутирует Джервонту Дэвиса
Санта-Крус уверен, что Мигель Анхель слишком большой и умелый для подопечного Мейвезера
23:05
Гарсия - Дэвис
Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях, мексиканец Лео Санта Крус (37-2-1, 19 КО) рассказал в комментарии FightHype.com, что потенциальный бой Джервонты Дэвиса (25-0, 24 KO) против Майки Гарсии (40-1, 30 KO) плохо закончится для подопечного Флойда Мейвезера.
«Это был бы отличный поединок, поскольку оба хороши и имеют тяжелый удар. Но я считаю, что Майки возьмет свое. Он габаритнее, и если бой состоится, то Майки победит нокаутом.
Конечно, бой должен состояться в 63,5 кг. В этом весе Дэвис будет иметь хоть какой-то шанс. Но в 66,7 кг их не будет».
Напомним, у Дэвиса собираются отобрать чемпионские пояса WBA.