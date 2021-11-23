Бивол: «Чем опасен Саламов? Во-первых, это бокс...»
Экс-чемпион мира в первом среднем весе продолжит выступления в другом дивизионе
Доминиканский боксер вернется на ринг в начале 2022 года
23 ноября 22:54
Джейсон Росарио / Фото - TwitterЭкс-чемпион мира в первом среднем дивизионе Джейсон Росарио (21-3-1, 15 KO) назвал причину, по которой решил сменить весовую категорию.
Цитирует Росарио The Ring.
«Я буду выступать в среднем весе, потому что больше не могу укладываться в первый средний. Это сказывается на моем теле. Я выступлю в январе. Думаю, что через два или три боя я буду готов бросить вызов лучшим».
На минувших выходных Росарио успешно дебютировал в новом дивизионе, досрочно победив своего соперника.
А тем временем стала известна возможная дата поединка между экс-чемпионом мира в двух дивизионах Амиром Ханом (34-5, 21 КО) и экс-обладателем титула в полусреднем весе Келлом Бруком (39-3, 27 КО).
Комментарии 0