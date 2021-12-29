Арум: «Не было никаких конкретных разговоров по поводу боя Бетербиев – Канело»
Экс-чемпион мира Власов готов выйти в ринг Бетербиевым
Российский полутяжеловес намерен вернуть себе титул
16:53
Максим Власов / Фото - rsport.ria.ruЭкс-претендент на титул чемпиона мира в полутяжелом весе Максим Власов (46-4, 26 KO) прокомментировал победу над бывшим обладателем «временного» титула WBA в этом весе доминиканцем Феликсом Валерой (18-5, 15 КО) и заявил, что намерен провести титульный бой в 2022 году.
«В принципе, не смотря на некоторые недочеты, боем доволен! Получил массу положительных эмоций от всего этого мероприятия. От взвешивания, самого боя, реакции болельщиков, и всего что происходило после. Феликс ничем не удивил. Как я и ожидал, он оказал серьёзное сопротивление. Именно к этому я и готовился».
«Я готов драться с любым из действующих чемпионов в полутяжелом весе, но больше всего мне бы хотелось получить бой с Артуром Бетербиевым».
Накануне Власов победил Валеру единогласным решением судей в 10-раундовом поединке, где на кону стоял титул EBP (Eurasian Boxing Parliament) в полутяжелом дивизионе.
Весной Власов уступил решением судей американцу Джо Смиту-младшему в поединке за вакантный титул WBO.
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