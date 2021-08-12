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Экс-чемпион мира: WBA – одна из худших организаций в боксе

Еще один человек из мира бокса высказался о WBA

Бокс Профессиональный бокс
12 августа 23:07
Экс-чемпион мира: WBA – одна из худших организаций в боксе
Ише Смит / Фото: worldboxingnews.net

Экс-чемпион мира Ише Смит (29-11, 12 КО) в Twitter жестко высказался о Всемирной боксерской ассоциации (WBA) из-за решения в бою Габриэля Маэстре и Майкла Фокса.

«WBA – одна из худших организаций в боксе. Как сказал бы Дэн Рафаэль, бокс должен избавиться от убогого WBA».

Отметим, что бой Фокса и Маэстре прошел под диктовку Майкла, но победу судьи отдали Габриэлю.

Напомним, ранее американский промоутер потребовал расследовать деятельность WBA на федеральном уровне.

Карен Агабекян
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