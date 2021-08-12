WBA могут исключить из профессионального бокса
Экс-чемпион мира: WBA – одна из худших организаций в боксе
Еще один человек из мира бокса высказался о WBA
12 августа 23:07
Ише Смит / Фото: worldboxingnews.net
Экс-чемпион мира Ише Смит (29-11, 12 КО) в Twitter
жестко высказался о Всемирной боксерской ассоциации (WBA) из-за решения в бою Габриэля Маэстре и Майкла Фокса.
«WBA – одна из худших организаций в боксе. Как сказал бы Дэн Рафаэль, бокс должен избавиться от убогого WBA».
Отметим, что бой Фокса и Маэстре прошел под диктовку Майкла, но победу судьи отдали Габриэлю.
Напомним, ранее американский промоутер потребовал расследовать деятельность WBA на федеральном уровне.