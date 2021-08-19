Экс-чемпион: «Ортис готов к бою с Кроуфордом»

Серхио Мора считает, что американский проспект должен бросить вызов звездному соотечественнику

Верджил Ортис / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в среднем весе (до 72.6 кг) Серхио Мора считает, что американский проспект полусреднего веса (до 66.7 кг) Верджил Ортис (18-0, 18 КО) уже сейчас готов бросить вызов одному из лидеров дивизиона и члену рейтинга «pound-for-pound», звездному соотечественнику Теренсу Кроуфорду (36-0, 27 КО).

Серхио цитирует портал boxingnews24.com:

«Послушайте, очевидно, что на эту тему ведутся споры, и они будут, но если этот парнишка, настоящий убийца, который всех выносит, посчитает, что готов побить одного из лучших боксеров планеты вне зависимости от веса, то это все, о чем вам следует знать. Да, я считаю, что он готов. Он с честью прошел испытание в последнем бою. Он вернулся к дисциплинированной работе [после второго раунда] и больше не лезь на рожон. И это было показателем зрелости».

Теренс Кроуфорд прокомментировал победу Верджила Ортиса над литовцем Эгидиусом Каваляускасом (22-2-1, 18 КО).