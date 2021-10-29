Экс-чемпион провалил допинг-тест. Бенавидес получил нового соперника

Им стал малоизвестный боксер

Давид Бенавидес / Фото: Showtime

Поединок Давида Бенавидеса (24-0, 21 KO) и Хосе Ускатеги (31-4, 26 KO), который должен был состояться 13 ноября, не состоится. Бывший чемпион суперсреднего веса провалил тест на допинг. Одна из проб Ускатеги показала наличие рекомбинантного эритропоэтина.



Организаторы поединка быстро отреагировали и нашли нового оппонента для Бенавидеса, которым стал Кайрон Дэвис (16-2-1, 6 KO). Формат боя изменен на 10-раундовый.

Чемпиона WBC в среднем весе Джермалл Чарло (31-0, 22 KO) предложил Бенавидесу спуститься для титульного боя.