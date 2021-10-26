Соперник – Логан Пол? Майк Тайсон подтвердил, что вернется в ринг в конце зимы
Экс-чемпион UFC дал прогноз на бой Майка Тайсона и Логана Пола
Бой еще не подтвержден, а Майкл Биспинг пророчит победу «Железному Майку»
20:03
Майкл Биспинг / фото - UFC
Знаменитый боец ММА Майкл Биспинг поделился мыслями о потенциальном поединке Майка Тайсона с ютубером Логаном Полом, о котором активно говорят в Сети в последние пару недель. Цитирует Биспинга портал BJPenn.
«Логан имеет высокий рост, и у него длинные конечности. Он как бы большой парень, очень атлетичный. У него великолепное телосложение. Но я бы сказал, что его брат Джейк Пол куда более лучший боксер. Если бы мне пришлось выбирать, кто из них лучше себя проявил, то я назвал бы Джейка Пола.
Но, знаете, Логан не лишен некоторых навыков. У него определенно есть сильный удар, и, как я уже говорил, он большой, атлетичный, и он обязательно вынесет урок из своего боя против Флойда Мейвезера. Может быть, он научится чуточку экономнее расходовать топливный бак. Но я просто не могу себе представить, чтобы Майк Тайсон, выйдя с ним на ринг, не смог отправить его в нокаут».
Напомним, Майк Тайсон подтвердил, что вернется в ринг в феврале 2022 года.
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