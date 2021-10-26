Экс-чемпион UFC дал прогноз на бой Майка Тайсона и Логана Пола

Майкл Биспинг / фото - UFC

Знаменитый боец ММА Майкл Биспинг поделился мыслями о потенциальном поединке Майка Тайсона с ютубером Логаном Полом, о котором активно говорят в Сети в последние пару недель. Цитирует Биспинга портал BJPenn.

Но, знаете, Логан не лишен некоторых навыков. У него определенно есть сильный удар, и, как я уже говорил, он большой, атлетичный, и он обязательно вынесет урок из своего боя против Флойда Мейвезера. Может быть, он научится чуточку экономнее расходовать топливный бак. Но я просто не могу себе представить, чтобы Майк Тайсон, выйдя с ним на ринг, не смог отправить его в нокаут».