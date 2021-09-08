Трамп будет комментировать бой Холифилд - Белфорт
Экс-чемпион UFC: «Надеюсь, Холифилд изобьет на**р Белфорта»
Биспинг имеет зуб на Витора из-за давнего поражения
12:51
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг высказался в эфире своего подкаста о поединке легенды супертяжелого веса в боксе Эвандера Холифилда и бывшего чемпиона UFC в полутяжелом дивизионе Витором Белфортом.
«Надеюсь, Холифилд изобьет его на**р. Это все, что я хочу сказать, не вдаваясь в детали. Только Богу известно, чем промышлял Витор. Мы знаем, что у него был хороший бокс, быстрые руки, и он умел работать комбинационно».
Напомним, бой Холифилда и Белфорта состоится 11-го сентября в Голливуде, штат Флорида, США.
В 2013 году Биспинг проиграл Белфорту очень жестким нокаутом, после которого Майкл потерял глахз.
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