Бриггс – о поражении Уайлдера от Фьюри: «Он рано потратил свои деньги»
Экс-чемпион UFC подтвердил решение перейти в бокс для боя с Бриггсом
«Рэмпейдж» признался, что Шэннон своими высказываниями вывел его из себя
15:04
Джексон - Бриггс
Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Куинтон Джексон (38-14) подтвердил решение перейти в бокс для боя с бывшим чемпионом мира по боксу в супертяжелом дивизионе Шэнноном Бриггсом (60-6-1 бокс).
«Вот кое-что люди обо мне не понимают: я очень долго выступаю в MMA и успел подраться с лучшими бойцами. Иногда я выигрываю, иногда проигрываю, но у меня уже нет того трепета, который был, когда я только начинал.
У Шэннона нет никакого уважения. Я буду говорить все как есть: я считаю, что позорно проиграл последний бой, но Шэннон позволил себе лишнего. Я еще до раздевалки дойти не успел, как он мне написал: «Я хочу подраться с тобой. Я подерусь с тобой по правилам бокса».
Напомним, ранее сообщалось, что Бриггс проведет поединок против экс-чемпиона UFC.