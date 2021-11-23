Экс-чемпион UFC подтвердил решение перейти в бокс для боя с Бриггсом

Джексон - Бриггс

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Куинтон Джексон (38-14) подтвердил решение перейти в бокс для боя с бывшим чемпионом мира по боксу в супертяжелом дивизионе Шэнноном Бриггсом (60-6-1 бокс).



У Шэннона нет никакого уважения. Я буду говорить все как есть: я считаю, что позорно проиграл последний бой, но Шэннон позволил себе лишнего. Я еще до раздевалки дойти не успел, как он мне написал: «Я хочу подраться с тобой. Я подерусь с тобой по правилам бокса».