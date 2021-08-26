Экс-чемпион UFC Вудли рассказал, как ему помогли тренировки с Мейвезером
Бывший чемпион UFC Тайрон Вудли во время подкаста All The Smoke рассказал о подготовке к предстоящему бою с Джейком Полом (3-0, 3 KO).
Когда я был еще совсем молодым, то меня хлебом не корми, только дай как зверюга в клетке руками помахать. Я не был каким-то супертехничным бойцом, как Флойд Мейвезер, ничего подобного. Я выходил и старался вырубить соперника сразу, а потом, спустя время, я уже понял, что такое план на бой, подтянул технику, стали с тренерами продумывать каждый шаг. То есть тогда пришло время побороть внутри себя этого молодого питбуля.
Понимаете, когда у тебя начинает получаться правильно выбрасывать удар с точки зрения техники, то хочется превратить поединок в шахматную партию. Но сейчас мой тренер поднял эту проблему. Флойд: «Не, старина, бей мешок как боец UFC. Когда работаем по лапам – боксируй, но когда перед тобой тяжелый мешок – нужно с ним именно драку устраивать. Выкладывайся. В каждый удар надо вкладываться. На максимум». И я такой: «Ну не буду же я гладить мешок прямо перед Флойдом Мейвезером!»
Ну и как вы поняли, я разбудил в себе этого питбуля снова, и над этим аспектом как раз мы и работали весь лагерь. Так что благодаря этому вы увидите разницу между тем, что было в моих последних четырех боях в UFC и тем, что я покажу в ринге.
Вудли уверен в досрочной победе в дебютном боксерском поединке.
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