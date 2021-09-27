Экс-чемпион: «Усик будет фаворитом в бою с Фьюри»

Григорий Дрозд / фото - Eurosport

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Григорий Дрозд в интервью YouTube каналу Usachev TV дал свой прогноз на возможный бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого веса между украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Я думаю, что после такой очень крутой и качественной победы он сам еще больше поверил в свою силу и укрепился в своих действиях. Я считаю, что он станет еще убедительнее.

Фьюри – парень, который может преподнести сюрприз любому. Но мне кажется, что Саша сделает примерно то же самое: просто разорвет на дистанции, измучает своим накатом, техникой, быстрой и красивой передней рукой. Усик может так же разорвать и дестабилизировать, как он сделал с Джошуа. Для меня он фаворит».