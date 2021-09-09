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Экс-чемпиона мира обвиняют в домашнем насилии. Боксер уже вышел под залог

Пуэрториканец завершил карьеру в марте прошлого года

Бокс Профессиональный бокс
15:17
Экс-чемпиона мира обвиняют в домашнем насилии. Боксер уже вышел под залог
Хуан Мануэль Лопес / Фото - americanpost
Накануне 38-летнему пуэрториканскому боксеру, экс-чемпиону мира в двух весовых категориях Хуану Мануэлю Лопесу были предъявлены обвинения в домашнем насилии. Об этом сообщает Associated Press

Лопес сам сдался властям, однако после предъявления обвинений был выпущен под залог в размере 175 тысяч долларов.

Ранее его бывшая подруга Андреа Охеда опубликовала видео в соцсетях, в котором обвинила Лопеса в физическом и психологическом насилии и продемонстрировала свои фотографии с синяками на лице. Власти сообщили, что в деле фигурируют четыре разных инцидента, связанные с Охедой.

Напомним, Лопес объявил о завершении карьеры в марте прошлого года, свой последний бой он провел в мае 2019 года.

А тем временем стало известно, что бывший чемпион мира Майки Гарсия вернется в ринг 16 октября в Техасе (США).
Владимир Кириченко
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