Экс-чемпиона мира обвиняют в домашнем насилии. Боксер уже вышел под залог

Пуэрториканец завершил карьеру в марте прошлого года





Хуан Мануэль Лопес / Фото - americanpost

Накануне 38-летнему пуэрториканскому боксеру, экс-чемпиону мира в двух весовых категорияхбыли предъявлены обвинения в домашнем насилии. Об этом сообщаетЛопес сам сдался властям, однако после предъявления обвинений был выпущен под залог в размере 175 тысяч долларов.Ранее его бывшая подругаопубликовала видео в соцсетях, в котором обвинила Лопеса в физическом и психологическом насилии и продемонстрировала свои фотографии с синяками на лице. Власти сообщили, что в деле фигурируют четыре разных инцидента, связанные с Охедой.Напомним, Лопес объявил о завершении карьеры в марте прошлого года, свой последний бой он провел в мае 2019 года.А тем временем стало известно, что бывший чемпион мира