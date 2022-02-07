Экс-чемпиона мира трижды подстрелили во время ограбления

У Истера забрали бижутерию

Фото: PBC

Бывшего чемпиона мира Роберта Истера-младшего (23-1-1, 14 KO) трижды подстрелили во время ограбления. Легковесу потребовалась экстренная операция.



К Истеру подошли трое неизвестных и потребовали снять ожерелья и перстни. Роберт пытался сбежать, но в него выстрелили, забрав несколько колец с бриллиантами, несколько золотых цепочек и мобильный телефон.

Напомним, что в легком весе Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) пытается получить бой с абсолютным чемпионом дивизиона.