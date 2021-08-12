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Экс-чемпионы UFC снова в деле. Triller организует боксерский поединок Андерсон Силва – Тито Ортис

Известна дата противостояния двух звездных бойцов

Бокс Профессиональный бокс
08:41
Экс-чемпионы UFC снова в деле. Triller организует боксерский поединок Андерсон Силва – Тито Ортис
Андерсон Силва и Тито Ортис / Фото - middleeasy
Промоутерская компания Triller запланировала на 11 сентября в США боксерский поединок между двумя звездными ветеранами MMA, экс-чемпионами UFC – бразильцем Андерсоном Силвой и американцем Тито Ортисом. Об этом сообщает издание MMAFighting.com.

Бой войдет в PPV-кард, который возглавят легендарный американский боксер, бывший чемпион мира в шести весовых категориях, американец Оскар Де Ла Хойя, и бывший чемпион UFC, бразилец Витор Белфорт.

Отметим, что 46-летний Силва уже имеет опыт выступления в боксе – в конце июня в Мексике он неожиданно раздельным решением судей победил местного экс-чемпиона мира в среднем дивизионе Хулио Сезара Чавеса-младшего.



Владимир Кириченко
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Теги

Андерсон Силва Тито Ортис Оскар де ла Хойя Витор Белфорт Triller

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