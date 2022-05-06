Экс-лидер хэвивейта: «Если Фьюри хочет сохранить свое наследие, ему нужно закончить карьеру и избежать боя с Усиком»

Рахман считает, что стилистически украинец будет для Тайсона проблемой

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Бывший чемпион супертяжелого веса Хасим Рахман заявил в интервью FightHype.com, что если Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) хочет уйти на коне, то ему не следует драться с Александром Усиком (19-0, 13 KO):

Если Фьюри хочет сохранить свое наследие, то ему стоит завершить свою карьеру. Потому что я верю, что Усик способен его победить. Самое большое преимущество у Тайсона в том, что большинство супертяжей очень медленные, и он здорово использует боксерский арсенал против них. Но если он будет драться против боксера, как с Каннингемом, может произойти нечто плохое. Усик – элита. Он ворвался в «королевский дивизион» и я считаю, что он способен побить Фьюри.

Также Рахман заявил, что у Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO) есть шансы в бою с Усиком.