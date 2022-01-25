«Обращаюсь ко всем трусам». Фьюри оставил послание Усику и другим супертяжам
Экс-менеджер Джойса: «Если Джошуа возьмет отступные, то это на 100 процентов не слив»
Сэм Джонс – о возможном поединке Усик – Фьюри
14:51
Усик и Джошуа / Фото - stuff.co.nzБывший менеджер британского супертяжеловеса Джо Джойса (13-0, 12 KO), Сэм Джонс, в Twitter с уверенностью заявил, что Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) не будет раскритикован взять отступные за отказ от незамедлительного реванша с обладателем титулов по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO), тем самым дав добро на бой украинца с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).
«Если Джошуа возьмет отступные, то это на 100 процентов не слив! Это даст боксерскому миру поединок за звание абсолютного чемпиона, а он справедливо бросит вызов победителю».
«Мы все хотим увидеть бой Фьюри – Джошуа, и оптимальный вариант, как это может произойти – Фьюри свергнет Усика с трона, а затем подерется с Джошуа за все лавры. Эй Джей не был обязан драться с Усиком. Он мог выбрать куда более легкий бой и освободить пояс, поэтому он, по моему мнению, далеко не трус».
Ранее Джошуа опроверг слухи о том, что готов взять отступные деньги.
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