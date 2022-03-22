Экс-невеста Кличко Панеттьери собрала больше 200 тысяч долларов для украинских военных
27-ый день полномасштабной войны на территории Украины
12:17
Хайден Панеттьери
Бывшая гражданская жена легендарного боксера Владимира Кличко – американская актриса Хайден Панеттьери, несколько недель назад анонсировала запуск благотворительного фонда в помощь украинцам на передовой. Судя по сайту, на котором проводится сбор средств, на 27-ой день войны в Украине, звезде Голливудских фильмов удалось собрать сумму свыше 220 тысяч долларов.
Ранее XSPORT.ua сообщил о том, что бывший чемпион мира в трех весовых Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) отказался покидать Украину ради титульного поединка с Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO).
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