Радченко: «Благодаря Папаченко украинский бокс сильно перевернулся»
Экс-партнер Ломаченко по сборной: «Когда Вася проигрывает, то его это очень сильно цепляет»
Радченко напомнил, что поражение от Салимова стало его мотивацией на ОИ-2008
15:44
Сергей Радченко / Фото: instagram
Украинский боксер тяжелого веса Сергей Радченко (8-7, 3 КО) в эксклюзивном интервью порталу XSPORT.ua рассказал о мотивации Василия Ломаченко (16-2, 11 КО).
«Мне запомнилось одно Васино интервью, когда он сказал, что привык побеждать и неважно – это баскетбол или теннис, плывем или бежим. Его психология с детства четко заточена на чемпионство и когда он проигрывает, то его это очень сильно цепляет. С одной стороны это опасно, но в то же время это может дать еще больше.
Как мы вспоминали, бой в финале чемпионата мира в Чикаго в 2007-м году, а затем на ОИ-2008 он с этим россиянином встретился в первом круге. Мы помним, что Вася натворил. Его то поражение настолько поразило, что он на Олимпиаду приехал заряжен как ракета и мы видели, как он превзошел Салимова. Он его прошел как обычного боксера. Вася после каждого поражения делает правильные выводы и становится сильнее».
Напомним,Радченко дал большое интервью порталу XSPORT.ua, где рассказал об Александре Усике, Викторе Выхристе, Тайсоне Фьюри и кулачных боях.
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