Экс-партнер Ломаченко по сборной: «Когда Вася проигрывает, то его это очень сильно цепляет»

Сергей Радченко / Фото: instagram

Украинский боксер тяжелого веса Сергей Радченко (8-7, 3 КО) в эксклюзивном интервью порталу XSPORT.ua рассказал о мотивации Василия Ломаченко (16-2, 11 КО).



Как мы вспоминали, бой в финале чемпионата мира в Чикаго в 2007-м году, а затем на ОИ-2008 он с этим россиянином встретился в первом круге. Мы помним, что Вася натворил. Его то поражение настолько поразило, что он на Олимпиаду приехал заряжен как ракета и мы видели, как он превзошел Салимова. Он его прошел как обычного боксера. Вася после каждого поражения делает правильные выводы и становится сильнее».