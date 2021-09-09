«Мы движемся». Джошуа проявляет уважение к Усику и работает над нивелированием козыря украинца
Экс-претендент на титул: «Я считаю Усика невероятным бойцом, но Джошуа окажется ему не по плечу»
Мэттью Маклин – о предстоящем мегафайте в супертяжелом дивизионе
16:41
Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото - matchroomboxingЭкс-претендент на титул чемпиона мира Мэттью Маклин в интервью YouTube-каналу Boxing Social с уверенностью заявил, что обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) станет большой проблемой для украинца Александра Усика (18-0, 13 КО).
«Я думаю, что Джошуа будет Усику не по зубам. Мне кажется, что Энтони окажется слишком большим и мощным. Нет такого, чтобы Джошуа был тяжелым и медленным. Он выглядит легким, так что однозначно Энтони хочет быть мобильным, проворным и быстрым. Джошуа – не копуша, он достаточно быстрый как для супертяжеловеса. Я считаю Усика невероятным бойцом. У него с Чисорой был бой не на жизнь, а на смерть. Дерек - хороший боец, но мне кажется, что Джошуа окажется Усику не по плечу».
Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
Пока Усик к бою с Джошуа набирает мышечную массу, британец действует в обратном направлении – избавляется от лишнего в угоду скорости.
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