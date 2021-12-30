Экс-претендент советует Джошуа отказаться от незамедлительного реванша с Усиком
Экс-претендент на титул в среднем весе Мэттью Маклин в колонке на Sky Sports заявил, что Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) не следует проводить реванш с Александром Усиком (19-0, 13 KO) так скоро:
Ходят слухи, что тренерский штаб Джошуа пополнится новыми специалистами. Он почти всю жизнь тренировался с Маккракеном, проводил занятия в Шеффилде. Так что ему потребуется пара боев, чтобы обжиться с новыми людьми. Нужно наработать взаимоотношение и доверие с новыми тренерами.
Зачем драться с Усиком, если ты пытаешься вернуть уверенность в себе? Энтони согласился на реванш с Руисом, ведь видел свои огрехи и возможность прибавить. Так что решение о повторном поединке с украинцем должно быть основано на уверенности и построении взаимоотношений с новыми членами тренировочного состава.
Думаю, ему нужна пара побед, пара кэмпов, чтобы исправить недочеты. И лишь затем попытаться вновь завоевать титулы. У него огромное желание, так что с этим проблем возникнуть не должно.
Напомним, что первый бой Усик – Джошуа был признан «Событием года» по версии The Ring.