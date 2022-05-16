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Екс президент ФБУ і шанувальник «братскості народів росії й України» Продивус в IBA став правою рукою Крємльова

Кому війна, а кому мати рідна
Бокс Аматорский бокс
08:27
Екс президент ФБУ і шанувальник «братскості народів росії й України» Продивус в IBA став правою рукою Крємльова
Фото: IBA

Екс-президент ФБУ Володимир Продивус отримав посаду віце-президента IBA, повідомляється на офіційному сайті організації. За відсутності інших кандидатів очолювати Міжнародну асоціацію боксу продовжить товариш Продивуса росіянин умар крємльов:

Я займаюся боксом із 16 років. Це невід’ємна частина мого життя, і я хочу, щоб мій улюблений вид спорту досяг нових висот.

Я повністю усвідомлюю відповідальність, яку несе ця посада, і дякую своїм новим колегам за довіру.

Ще за місяць до початку повномасштабного вторгнення рашистів Володимир став учасником скандальної історії через відео з Крємльовим, на якому вони називають українців і росіян одним народом.

Нагадаємо, що за декілька днів до 24 лютого новим президентом ФБУ став Кирило Шевченко, але через агресію орків це рішення не було затверджене.

Олег Шумейко-младший
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