Экс-промоутер братьев Кличко назвал единственного боксера, который может победить Альвареса во втором среднем весе

Том Леффлер считает, что Канело окажется не по зубам Планту

Сауль Альварес / фото - Getty Images

Том Леффлер, бывший промоутер братьев Кличко, который сейчас работает с чемпионом мира по версии IBF в среднем весе, казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), в интервью YouTube-каналу K.O. Artist Sports заявил, что если лидер второго среднего дивизиона, мексиканец Сауль Альварес (58-1-2, 36 КО) не поднимется выше, то сейчас только GGG способен нанести ему поражение.

«Бой с Плантом - это хороший поединок. Нужно выразить Калебу уважение. Канело однозначно повысил уровень своей игры со времен двух поединков с Головкиным. Сложно представить поражение Канело во втором среднем весе, если только он не подерется с GGG. Но я считаю, что это хороший бой, и с нетерпением его жду. Я очень уважаю Калеба Планта, но просто думаю, что на данном этапе карьеры Альварес окажется ему не по зубам».

Василий Жиров высказался о возможной трилогии Головкин – Альварес.