Тренер Комми рассказал о главных ошибках своего подопечного в бою с Ломаченко
Экс-соперник Ломаченко готов подраться с бойцом UFC в андеркарде поединка Фьюри – Нганну
Экс-чемпион мира намерен попробовать себя в ММА
10:44
Ричард Комми / Фото - essentiallysportsБывший чемпион мира в легком дивизионе Ричард Комми (30-4, 27 KO) в Instagram сообщил, что намерен выйти в октагон в андеркарде поединка Тайсон Фьюри – Фрэнсис Нганну против бойца UFC, если обладатель титула WBC в хэвивейте и чемпион UFC все-таки проведут очный бой.
«Всем привет. Небольшое обновление от меня. Я сейчас в Гане. Я читал несколько историй о том, что чемпионы Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну хотят подраться. Я полностью открыт к этому, если их бой когда-нибудь состоится. Они оба превосходные бойцы, которые подарили бы фанатам настоящее удовольствие. Теперь эта история заставила меня задуматься о том, что я бы хотел выступить в андеркарде, если они устроят бой».
«Возможно, люди не знают этот факт обо мне, но я занимался кикбоксингом и муай-тай, прежде чем даже начал боксировать (даже тогда мне было сложно найти соперников, желающих драться со мной). Если это когда-нибудь произойдет, кого из UFC люди хотели бы видеть моим соперником? Был бы это хороший поединок?».
«Конечно же, у меня есть контрактные обязательства перед моим промоутером Лу ДиБеллой, но если появится возможность, то это было бы здорово».
Напомним, в своем последнем бою Комми единогласным решением судей проиграл украинцу Василию Ломаченко (16-2, 11 КО).