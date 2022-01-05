Экс-соперник Ломаченко назвал украинца лучшим легковесом современности

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Экс-чемпион легкого дивизиона Энтони Кролла назвал лучшего легковеса в мире:



Я уверен, что Лу ДиБелла позаботится о Камбососе и заключит самую выгодную сделку. Джордж этого заслуживает. Я не говорю о том, что он продает свои пояса, ведь у него совершенно другие планы на этот счет, но каждый боец заслуживает огромного гонорара.