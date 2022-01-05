Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Экс-соперник Ломаченко назвал украинца лучшим легковесом современности
Кролла считает, что в следующем поединке Камбосос будет андердогом
13:46
Фото: Top Rank
Экс-чемпион легкого дивизиона Энтони Кролла назвал лучшего легковеса в мире:
Камбосос – абсолютный чемпион мира, и все об этом знают. Хэйни – отличный соперник. Ломаченко – отличный соперник, Джервонта Дэвис тоже. Как по мне, он все равно будет андердогом в любом из этих поединков. Возможно, букмекеры посчитают так же. Для меня лучший легковес в мире – это Ломаченко. И не только потому что он раскатал меня, а ввиду того что я искренне верю, что он лучший в легком весе.
Я уверен, что Лу ДиБелла позаботится о Камбососе и заключит самую выгодную сделку. Джордж этого заслуживает. Я не говорю о том, что он продает свои пояса, ведь у него совершенно другие планы на этот счет, но каждый боец заслуживает огромного гонорара.
Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) склоняется к поединку с чемпионом WBC.