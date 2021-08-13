Экс-соперник Ломаченко вновь хочет выйти с украинцем в ринг. Но у него это вряд ли получится

Американец был повержен Василием в далеком 2014 году

Ломаченко и Расселл / Фото - badlefthook Чемпион мира по версии WBC в полулегком дивизионе Гари Расселл-младший (31-1-0, 18 KO) в интервью FightHype.com заявил, что желает вновь выйти в ринг с экс-обладателем титулов в трех дивизионах Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).



«Если Ломаченко захочет организовать бой со мной, то я с ним подерусь. Это тот, с кем я хочу боксировать, но мне без разницы, что сейчас делают эти парни. Если они не выйдут в ринг с мистером Гари Расселлом, то это не особо на меня повлияет. Я и так один из тех, кого сегодня больше всего боятся и избегают в боксе».



Напомним, что в 2014 году Василий единогласным решением судей победил Рассела, завоевав вакантный титул WBO в полулегком весе.



Вчера было ровно 9 лет, как Ломаченко добыл второе олимпийское золото на Играх-2012 в Лондоне, Великобритания.

Чемпион мира по версии WBC в полулегком дивизионе(31-1-0, 18 KO) в интервьюзаявил, что желает вновь выйти в ринг с экс-обладателем титулов в трех дивизионах(15-2, 11 КО).Напомним, что в 2014 году Василий единогласным решением судей победил Рассела, завоевав вакантный титул WBO в полулегком весе.Вчера было ровно 9 лет, как Ломаченко добыл второе олимпийское золото на Играх-2012 в Лондоне, Великобритания. Видео финального поединка с участием украинца

Владимир Кириченко