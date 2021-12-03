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Экс-соперник Усика не смог перебоксировать Джерри Форреста на ивенте от Triller

Боксеры ранее уже встречались в ринге
Бокс Профессиональный бокс
09:19
Экс-соперник Усика не смог перебоксировать Джерри Форреста на ивенте от Triller
Хантер и Форрест / Фото - badlefthook
На арене Hammerstein Ballroom в Нью-Йорке (США) завершился вечер бокса от промоутерской компании Triller Fight Club, главным событием которого стал 10-раундовый поединок американского супертяжеловеса Майкла Хантера (20-1-2, 14 KO) и его соотечественника Джерри Форреста (26-4-2, 20 KO).

Форрест сделал ставку на мощность, в то время как Хантер пытался работать комбинационно. Майкл, будучи перед боем явным фаворитом, со стартовых раундов начал пропускать слишком много, что тут же отразилось на его лице.

Форрест наносил более тяжелые удары, оставаясь агрессором в восьмом и девятом раундах. Оба боксера попытались забрать последнюю трехминутку.

Таким образом, Хантер и Форрест свели бой вничью раздельным решением судей (96:94, 94:96, 95:95).

Отметим, что для боксеров это был уже второй очный поединок. В 2014 году Хантер победил Форреста единогласным решением судей.

Ранее Хантер выразил уверенность в том, что ему удастся заполучить реванш против украинского чемпиона мира WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (19-0, 13 КО).



Владимир Кириченко
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Майкл Хантер

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