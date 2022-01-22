«Он в США был никому не нужен». Экс-тренер Кличко поддал сомнению причины Усика делать карьеру в Украине
Экс-соперник Владимира Кличко принял решение завершить боксерскую карьеру
Американский супертяжеловес не жалеет о таком шаге
12:42
Брайант Дженнингс и Владимир Кличко / Фото - bleacherreportИзвестный американский супертяжеловес Брайант Дженнингс (24-4, 14 KO) на своем аккаунте в Instagram объявил о завершении спортивной карьеры.
«Я больше не дерусь, поэтому можете прекратить спрашивать меня об этом. Я закончил. Это того не стоит. Хорошая была карьера. Я занимался этим 10 лет и ушел. В большинстве случаев последнее, что уходит от боксера это его эго. Я же расстался с ним с легкостью. Это единственный раз, когда я говорю об этом».
Отметим, что 37-летний боксер дебютировал в 2010 году. В 2015 году в качестве непобежденного проспекта он вышел в ринг с Владимиром Кличко. На кону этого поединка стояли три титула чемпиона мира. Тогда американец проиграл украинцу решением судей.
В своих последних поединках он потерпел поражение, однако Дженнингс все равно искал в себе мотивации выходить в ринг, но его бои регулярно переносились и срывались. Одной из причин этого было то, что Брайант категорически не хотел вакцинироваться.
Напомним, Кличко-младший вошел в десятку боксеров, с самым большим заработком за карьеру по версии издания Manchester Evening News.