Красюк – о реванше Усика с Джошуа: «Скоро мы все раскроем»
Экс-соперник Кличко назвал фаворита в бою Усик – Джошуа
Эдди Чемберс не знает, что Энтони нужно сделать в реванше
14:06
Александр Усик / Фото: The Times
Бывший претендент на чемпионский титул в супертяжелом весе Эдди Чемберс
в Twitter заявил, что действующий чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик (19-0, 13 КО) победит в реванше Энтони Джошуа (24-2, 21 КО).
«Что может сделать Джошуа, чтобы победить Усика в реванше? Я отдаю предпочтение Усику».
Напомним, ранее промоутер Усика Александр Красюк анонсировал большие новости по бою Усик – Джошуа.