Красюк: «Бой с Усиком станет самым большим вызовом для Фьюри»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Аллен уверен, что у Энтони нет шансов против украинца
13:31
Фото: Getty Images
Британский супертяж Дэйв Аллен в интервью Talk SPORT
поделился своим мнением о ситуации в «королевском» дивизионе:
Есть только один способ победить Усика. Я не думаю, что Джошуа на это способен. Я не вижу у Энтони ни единого шанса.
Только Фьюри может победить Александра – и никто больше на этой планете. AJ учился боксу по книжкам. Усик питается этими учебниками на завтрак.
Промоутер Александра Усика (19-0, 13 KO) считает украинца самым большим вызовом в карьере Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO).
Комментарии 0