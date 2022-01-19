Экс-спаррингер Усика и Фьюри сравнил чемпионов «королевского» дивизиона

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Британский супертяж Дэвид Аллен (19-5-2, 16 KO), который ранее спарринговал с многими топовыми боксерами хэвивейта, сравнил навыки Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Александра Усика (19-0, 13 KO):



Поэтому он не так красив на ногах, как Усик, но я видел, как он ужасно избивает людей в спаррингах. Он серьезен в своей работе. Он всегда заботился обо мне. Я очень-очень благодарен ему за это. Тайсон для меня среди всех – лучший боец, с которым я был в ринге

Если Тайсон – это 18-колесный грузовик, который двигается, как Ferrari, то Усик – это минивэн, который двигается, как другой спортивный автомобиль. Он просто невероятный спортсмен с отличными боксерскими способностями. Он сильный и может ударить. У него есть все, абсолютно все.