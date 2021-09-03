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Экс-тренер Белью: «Если Усик вернулся к Анатолию Ломаченко, то бой с Джошуа будет опасным»

До возвращения Колдуэлл не видел у Александра шансов
Бокс Профессиональный бокс
3 сентября 14:49
Экс-тренер Белью: «Если Усик вернулся к Анатолию Ломаченко, то бой с Джошуа будет опасным»
Усик и Анатолий Ломаченко /Фото: sport-express.ru

Бывший тренер экс-чемпиона мира в первом тяжелом весе Тони Белью Дэйв Колдуэлл обеспокоен, что Александр Усик (18-0, 13 KO) может дать неплохой бой обладателю титулов WBA/WBO/IBF/IBO в «королевском дивизионе» Энтони Джошуа (24-1, 22 KO):

Я считал, что Джошуа сделает свою работу в бою с ним. Люди не отдают должного боксерским навыкам AJ. Он умеет боксировать и становится все лучше и лучше с каждым боем. В каждом поединке он становится более плавным, а его удары – более резкими. К тому же у него по-прежнему есть мощь и габариты. Поэтому я думал, что Джошуа выйдет и сможет сделать свою работу.

Но затем Усик вернулся к отцу Ломаченко, и теперь я думаю: «Вот дерьмо». Хотя я снова могу ошибаться, но я смотрю на еще один момент: нет никаких записей тренировок Усика. Мы только немного увидели его на велосипеде, но по ходу путешествия Усика в супертяжелом весе мы смотрели на его фото, на работу на мешке, и казалось, что он только набирает массу.

Так что я думаю, что он выйдет на бой легким. Если Усик снова работает с отцом Ломаченко, то вернется к тому стилю, который исповедовал в крузервейте. И если он это сделает, то бой будет опасным. Так что я не знаю.

Пока Усик к бою с Джошуа набирает мышечную массу, британец действует в обратном направлении – избавляется от лишнего в угоду скорости.

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик Энтони Джошуа

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