Экс-тренер Белью: «Если Усик вернулся к Анатолию Ломаченко, то бой с Джошуа будет опасным»

Усик и Анатолий Ломаченко /Фото: sport-express.ru

Бывший тренер экс-чемпиона мира в первом тяжелом весе Тони Белью Дэйв Колдуэлл обеспокоен, что Александр Усик (18-0, 13 KO) может дать неплохой бой обладателю титулов WBA/WBO/IBF/IBO в «королевском дивизионе» Энтони Джошуа (24-1, 22 KO):



Но затем Усик вернулся к отцу Ломаченко, и теперь я думаю: «Вот дерьмо». Хотя я снова могу ошибаться, но я смотрю на еще один момент: нет никаких записей тренировок Усика. Мы только немного увидели его на велосипеде, но по ходу путешествия Усика в супертяжелом весе мы смотрели на его фото, на работу на мешке, и казалось, что он только набирает массу.

Так что я думаю, что он выйдет на бой легким. Если Усик снова работает с отцом Ломаченко, то вернется к тому стилю, который исповедовал в крузервейте. И если он это сделает, то бой будет опасным. Так что я не знаю.