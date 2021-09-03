Редкое фото Усика из тренировочного лагеря накануне боя с Джошуа
Экс-тренер Белью: «Я большой поклонник Усика-крузера, но не фанатею от него в супертяжелом весе»
Дэйв Колдуэлл считает, что украинец набрал слишком много веса
3 сентября 15:51
Усик нокаутирует Белью / Фото: The Telegraph
Бывший тренер экс-чемпиона мира в тяжелом весе Тони Белью Дэйв Колдуэлл продолжает размышлять о бое обладателя титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО):
«Я большой поклонник Усика в первом тяжелом весе, но не так сильно фанатею от него в супертяжелом дивизионе. Я думаю, что он убрал много вещей, которые делали его великолепным крузером, если говорить о стиле.
Что касается физики, то вес, который он набрал, по моему мнению, ему не идет, он немного замедлился из-за этого. Парни с более медленными ногами, чем у Усика, подходят к нему легче, чем я думал».
Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Промоутер британца предполагает, что украинец может стать самым сложным соперником в карьере его клиента.
Недавно Усик показал актуальную форму. Это же самое сделал Джошуа.
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