Экс-тренер Белью: «Я большой поклонник Усика-крузера, но не фанатею от него в супертяжелом весе»

Усик нокаутирует Белью / Фото: The Telegraph

Бывший тренер экс-чемпиона мира в тяжелом весе Тони Белью Дэйв Колдуэлл продолжает размышлять о бое обладателя титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО):

Что касается физики, то вес, который он набрал, по моему мнению, ему не идет, он немного замедлился из-за этого. Парни с более медленными ногами, чем у Усика, подходят к нему легче, чем я думал».